الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

إخلاء سبيل أستاذة جامعية دهست 6 أفراد بجامعة الزقازيق لـ«خلل في سيارتها»

جريدة الدستور

أمرت نيابة قسم ثانِ الزقازيق، بإخلاء سبيل عضو هيئة تدريس بجامعة الزقازيق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات؛ في اتهامها بدهس 5 طالبات وفرد أمن بجامعة الزقازيق بسيارتها.

وكانت جامعة الزقازيق أصدرت بيانا تضمن أنه أثناء خروج الدكتورة شيماء محمد عبد المقصود، المدرس بقسم العلوم التربوية والاجتماعية بكلية التربية الرياضية بنات بالجامعة، بعد امتحانات الفترة الثانية، يوم السبت الماضى، حدث خلل في عجلة القيادة بسيارتها الخاصة مع اختلال فى توازنها مما أدى إلى عدم قدرتها على السيطرة على فرامل السيارة التى كانت تسير بسرعة بطيئة أثناء خروجها من البوابة الرئيسية للجامعة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد دسوقى السيد فرج، أحد أفراد أمن البوابة و5 طالبات.

نيابة قسم ثان الزقازيق كفالة مالية جامعة الزقازيق اخلاء سبيل

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