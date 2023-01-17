نجاح أول اختبار لمقاتلة حربية كورية جنوبية تفوق سرعة الصوت

نجحت طائرة كي أفKF-21 الملقبة بـ«بوراميه» التي أطلقتها كوريا الجنوبية، أول طائرة حربية محلية تفوق سرعتها الصوت في التحليق بسرعة تفوق الصوت لأول مرة اليوم.

وجاء النجاح اليوم بعد 6 أشهر من نجاحها في أول تحليق لها في يوليو من العام الماضي، وبعد 22 عاما من إعلان الرئيس الأسبق الراحل كيم داي -جونج عن اعتزام البلاد تحقيق قفزة لتصبح دولة متقدمة تنتج طائرة حربية حديثة في حفل طرح طائرة تدريبية محلية من طراز كي تي-1 في نوفمبر عام 2000م.

يشار الى ان الطائرة الأسرع من الصوت تتجاوز سرعة واحد ماخ أي 1,224 كيلومترا في الساعة.

التحليق الأول لطائرات كيه إف-21

وفي يونيو الماضي حلقت "كيه إف-21" للمرة الأولى، واضعة بذلك كوريا الجنوبية بين عدد قليل من الدول التي طورت وسيرت مقاتلة أسرع من الصوت.

وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي حينها إن النموذج الأولي من الطائرة "كيه- إف 21" محلية الصنع أقلعت في رحلة ذهاب وإياب مدتها 33 دقيقة من قاعدة تابعة لسلاح الجو بمدينة ساتشيون، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب سول.