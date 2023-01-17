الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نجاح أول اختبار لمقاتلة حربية كورية جنوبية تفوق سرعة الصوت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت طائرة كي أفKF-21 الملقبة بـ«بوراميه» التي أطلقتها كوريا الجنوبية، أول طائرة حربية محلية تفوق سرعتها الصوت في التحليق بسرعة تفوق الصوت لأول مرة اليوم.

وجاء النجاح اليوم بعد 6 أشهر من نجاحها في أول تحليق لها في يوليو من العام الماضي، وبعد 22 عاما من إعلان الرئيس الأسبق الراحل كيم داي -جونج عن اعتزام البلاد تحقيق قفزة لتصبح دولة متقدمة تنتج طائرة حربية حديثة في حفل طرح طائرة تدريبية محلية من طراز كي تي-1 في نوفمبر عام 2000م.

يشار الى ان الطائرة الأسرع من الصوت تتجاوز سرعة واحد ماخ أي 1,224 كيلومترا في الساعة.

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التحليق الأول لطائرات كيه إف-21

وفي يونيو الماضي حلقت "كيه إف-21" للمرة الأولى، واضعة بذلك كوريا الجنوبية بين عدد قليل من الدول التي طورت وسيرت مقاتلة أسرع من الصوت.

وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي حينها إن النموذج الأولي من الطائرة "كيه- إف 21" محلية الصنع أقلعت في رحلة ذهاب وإياب مدتها 33 دقيقة من قاعدة تابعة لسلاح الجو بمدينة ساتشيون، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب سول.

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طائرة كي أفKF أسلحة كوريا الجنوبية تحليق اختباري بوراميه سرعة تفوق سرعة تفوق الصوت سول

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