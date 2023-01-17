إصابة 4 فى تصادم على «صحراوى سوهاج»

أصيب 4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة نقل وسيارة ملاكى على طريق الصحراوي الغربي بسوهاج.



كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج ووجود مصابين، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث.

تم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاه .

وتبين أنه أثناء سير السيارة "ربع نقل" قيادة "ممدوح. ا"، 42 سنة، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة "ملاكى" قيادة "علاء. ع"، 25 سنة، عامل.



نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الثانية باشتباه نزيف بالصدر والبطن وكدمات متفرقة بالجسم "عبداللاه. ج"، 30 سنة، عامل، والثاني باشتباه نزيف بالصدر والبطن وكدمات متفرقة بالجسم "من مستقلي السيارة الثانية".

كما أصيب "صلاح. ا"، 30 سنة، عامل شقيق قائد السيارة الأولى، "أحمد. م"، 16 سنة، عامل، نجل قائد السيارة الأولى، بكدمات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وأجريت لهم الإسعافات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.