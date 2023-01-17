الليلة.. عزاء الشاعر ناصر الجيل من مسجد الحجاز بالهرم

تقيم أسرة الشاعر الراحل ناصر الجيل، العزاء، اليوم بدار مناسبات مسجد الحجاز بمحطة الطالبية بين شارع فيصل والهرم، منذ الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء.

وكان نجوم الفن والغناء قد نعوا الشاعر الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في صلاة الجنازة والتي أقيمت أمس عدد من المؤلفين والملحنين.

ونعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الشاعر ناصر الجيل الذي وافته المنية صباح أمس، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويتم تشيع جنازة الشاعر ناصر الجيل بعد ظهر الإثنين، من مسجد كومباند تاون، في شارع الهداية بالمريوطية فيصل.

ناصر الجيل من مواليد 17 مارس عام 1975، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وطرح أولى دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان "كلام الناس"، كانت أولى إنتاجاته الغنائية أغنية "الدنيا حتستمر" مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

وشكل الراحل ثنائي غنائي مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عددا من الأغنيات الشهيرة منها بعشقك وما بهزرش مع الفنان راغب علامة وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام.