طلاب أولى وثانية ثانوي يؤدون امتحانات نصف العام بالقاهرة والجيزة

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام، بمحافظة القاهرة، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء، بينما في محافظة الجيزة، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مواد الكيمياء والجغرافيا.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، السبت الماضي، في جميع المحافظات في الفترة من ١٤ لـ٢٦ يناير، وفقًا لجدول كل محافظة.

ويؤدي اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ما يقرب من مليون و٢٠٠ ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت المدرسي، وستكون ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

- جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة القاهرة

السبت 14 يناير 2023: اللغة العربية- الفلسفة والمنطق.

الإثنين 16 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية- الجغرافيا.

الأربعاء 18 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الكيمياء.

السبت 21 يناير 2023: الفيزياء- التاريخ.

الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات- الأحياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 محافظة القاهرة

الأحد 15 يناير 2023: اللغة العربية- تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا.

الثلاثاء 17 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الفيزياء.

الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية- الفلسفة والمنطق.

الثلاثاء 24 يناير 2023: الكيمياء- علم النفس.

الأربعاء 25 يناير 2023: التاريخ- الأحياء.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الجيزة

امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير فى مادة اللغة العربية.

- جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة الجيزة

الأحد 15 يناير 2023: اللغة العربية- اللغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 17 يناير 2023: الكيمياء- الجغرافيا.

السبت 21 يناير 2023: التاريخ- الأحياء.

الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات- الفلسفة.

الأربعاء 25 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى- الفيزياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة

السبت 14 يناير 2023: اللغة العربية.

الإثنين 16 يناير 2023: الأحياء- الفلسفة- الكيمياء- علم النفس.

الأربعاء 18 يناير 2023: جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

الأحد 22 يناير 2023: التاريخ- الفيزياء.

الثلاثاء 24 يناير 2023: تطبيقات الرياضيات- الجغرافيا.

الخميس 26 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى.