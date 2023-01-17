إزالة 135 مكمرة فحم بمراكز المنصورة وبلقاس والسنبلاوين في الدقهلية

بدأت محافظة الدقهلية تنفيذ خطة متكاملة لازالة مكامير الفحم المخالفة، في عدد من مراكز ومدن المحافظة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين واسترداد الأراضي التي أقيمت عليها، وذلك بإشراف الادارة العامة للبيئة بديوان عام محافظة الدقهلية بمتابعة الدكتور عماد النجار مدير عام الادارة، وبالتنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة ومديرية امن الدقهلية ومديريتي الزراعة والري بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم خلال اليوم الأول لتنفيذ أعمال الخطة تم إزالة 135 مكمرة بمراكز المنصورة وبلقاس والسنبلاوين، كانت مقامة على مساحة 16300 متر مربع من الأراضي المتعدي عليها.

ومن جانبه أوضح مدير عام البيئة بالمحافظة، أن حملات اليوم شملت أعمال الازالة لمكامير الفحم المخالفة في كل من مراكز المنصورة وبلقاس والسنبلاوين، وفي ذات السياق أوضحت السيدة رحاب المزين رئيس مركز المنصورة، أنه تم خلال الحملات إزالة 3 مكامير كانت قد اقيمت علي مساحة 1000 متر مربع بقرية تلبانه التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الدربي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة بلقاس قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة انه تم ازالة 118 مكمرة بناحية قرية 33 بصار، كانت قد أقيمت على مساحة 10400 متر مربع بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحفير والأمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، إنه تم إزالة 14 مكمرة كانت قد أقيمت على مساحة 4900 متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.