مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: نقاشاتنا ستركز على مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الأمانة العامة للحوار الوطني وضعت عدة محاور فيما يخص لجنة الاستثمار الخاص المطروحة للنقاش خلال جلسات الحوار الوطني، والعديد من القضايا المهمة، منها الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه رغم أن محاور الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تبدو عامة في مضمونها، إلا أن ذلك لا يعني التركيز على موضوعات وإهمال أخرى قد تكون أكثر أهمية، فالمحاور متداخلة ومتشابهة ومتكاملة فيما بينها، موضحًا أنه سيتم العمل على أن تكون هذه المحاور أكثر استهدافًا وتركيزًا على النقاط الأساسية المؤثرة في الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وشدد "صبري" على أن المناقشات تستهدف تعزيز فرص الاستثمار واستدامة أعماله، ومنها على سبيل المثال، دور السياسات النقدية والمالية في دعم الاستثمار الخاص، وتحديات سوق التمويل المصرفي وغير المصرفي وسبل التحفيز، والتجارة الخارجية ودورها في تحفيز الاستثمار الخاص، ودراسة أسباب الفجوة بين منظومة التشريعات الحديثة المحفزة للاستثمار الخاص والتطبيق الفعلي.. وغيرها.

يذكر أن الأمانة العامة للحوار الوطني قد أصدرت بيانًا عن اجتماعها الأخير، تضمن تحديد الموضوعات ذات الأولوية في المناقشة لكل لجنة من لجان المحاور الثلاثة، وذلك خلال جلسات الحوار الوطني المرتقبة.