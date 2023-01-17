الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: نقاشاتنا ستركز على مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري أمين

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الأمانة العامة للحوار الوطني وضعت عدة محاور فيما يخص لجنة الاستثمار الخاص المطروحة للنقاش خلال جلسات الحوار الوطني، والعديد من القضايا المهمة، منها الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.  

وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه رغم أن محاور الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تبدو عامة في مضمونها، إلا أن ذلك لا يعني التركيز على موضوعات وإهمال أخرى قد تكون أكثر أهمية، فالمحاور متداخلة ومتشابهة ومتكاملة فيما بينها، موضحًا أنه سيتم العمل على أن تكون هذه المحاور أكثر استهدافًا وتركيزًا على النقاط الأساسية المؤثرة في الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وشدد "صبري" على أن المناقشات تستهدف تعزيز فرص الاستثمار واستدامة أعماله، ومنها على سبيل المثال، دور السياسات النقدية والمالية في دعم الاستثمار الخاص، وتحديات سوق التمويل المصرفي وغير المصرفي وسبل التحفيز، والتجارة الخارجية ودورها في تحفيز الاستثمار الخاص، ودراسة أسباب الفجوة بين منظومة التشريعات الحديثة المحفزة للاستثمار الخاص والتطبيق الفعلي.. وغيرها.

يذكر أن الأمانة العامة للحوار الوطني قد أصدرت بيانًا عن اجتماعها الأخير، تضمن تحديد الموضوعات ذات الأولوية في المناقشة لكل لجنة من لجان المحاور الثلاثة، وذلك خلال جلسات الحوار الوطني المرتقبة.

الاستثمار المحلي والأجنبي الأمانة العامة الحوار الوطنى الدكتور سمير صبري السياسات النقدية الفرص والتحديات تحفيز الاستثمار جلسات الحوار الوطني مناخ الاستثمار مقرر لجنة الاستثمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

عمرو محمد: أشفقت على زوجتى من المسئولية فعرضت عليها الانفصال

بـ 62 لجنة.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

روسيا: الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا تتسرب إلى السوق السوداء

انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. وأمطار على بعض المناطق

«التمثيل العمالي بالرياض» يتابع استرداد حقوق عمال مصريين بشركة سعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب