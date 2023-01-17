روسيا: الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا تتسرب إلى السوق السوداء

قال سفير روسيا فى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف، أن كميات كبيرة من الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا تتسرب إلى السوق السوداء.

وأشاد السفير الروسي في تصريحات لصحيفة "Noticias Urbanas"، بدور الأرجنتين في الجهود الدولية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وشدد "فيوكتيسوف" على أن روسيا، تقدر عاليا دور الأرجنتين، في مجال رفض إرسال أسلحة إلى مناطق الحرب، بما في ذلك أوكرانيا، وتابع "ننطلق من أن عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية على نطاق واسع إلى نظام كييف والتي تقوم بها الدول الغربية حاليا، لا تساهم في تسوية النزاع، بل تؤدي فقط إلى تأجيجها".

ولفت السفير الروسي إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، حولت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 150.8 مليار دولار إلى أوكرانيا، وخصص ثلث هذه الأموال تقريبا لاحتياجات أوكرانيا العسكرية.

- " فيوكتيسوف": روسيا تأمل فى دعم شركائها الدوليين على منصات متعددة

وتابع فيوكتيسوف "في الأونة الأخيرة، ظهر الكثير من الحقائق التي تؤكد صحة تحذيراتنا بشأن عواقب إمدادات الأسلحة واسعة النطاق وغير الخاضعة للرقابة إلى السلطات الأوكرانية لا شك في أن الضخ غير المسؤول لأوكرانيا بأسلحة حديثة ستكون له عواقب كبيرة لاحقا على مختلف المناطق في العالم، التي ستواجه مخاطر الحركة غير المنضبطة للأسلحة الفتاكة، نحن ننطلق من أن هذه التحديات تؤخذ في الاعتبار بالكامل في البلدان التي تنتهج سياسة خارجية مستقلة، ومن بينها الأرجنتين".

وأكد السفير أن روسيا تأمل في دعم شركائها الدوليين على منصات متعددة الأطراف لإنشاء حواجز موثوقة تحول دون وصول الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية إلى أيدي جهات غير حكومية.