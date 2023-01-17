ضبط 242 قضية مخالفات مباني وتراخيص خلال 24 ساعة

واصلت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 242 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبان – محلات بدون ترخيص).

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفين عن القانون، كما قامت الإدارة العامة لشرطة النقل بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1931 قضية متنوعة.