تقرير دولى: مصر تكثف جهودها لإطلاق صناعة السيارات الكهربائية المحلية على أرض الواقع

قال موقع "جلوبال فييت" البلجيكي، إن عام 2023 سيشهد تحول الشرق الأوسط نحو السيارات الكهربائية، وأن "التنقل الأخضر" سيكون على رأس قائمة أولويات حكومات الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر والسعودية.



وأضاف التقرير أن مصر تكثف جهودها لإطلاق صناعة السيارات الكهربائية المحلية على أرض الواقع.

وتابع التقرير بين قمة المناخ COP 27 في مصر في نوفمبر الماضي والنسخة القادمة من مؤتمر المناخ في الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 2023، يعد هذا عامًا حاسمًا للتنقل الأخضر في الشرق الأوسط، وتركز القوى العظمى الإقليمية الثلاث جميعها على تصنيع المركبات الكهربائية، بغض النظر عمن سيتولى زمام المبادرة في نهاية المطاف، ويبدو أن عام 2023 هو العام الذي يتحول فيه الشرق الأوسط أخيرًا إلى السيارات الكهربائية.

وأوضح أنه في منطقة تشتهر بالنفط (والوقود الرخيص)، قد تعتقد أن "التنقل الأخضر" سيكون على رأس قائمة الأولويات، ولكن- ربما بدافع من المؤتمرات المناخية التي تُعقد محليًا والتي تم تسجيلها هذا العام- تكثف مصر المملكة العربية السعودية وتركيا، جهودها لإطلاق صناعة السيارات الكهربائية المحلية على أرض الواقع.

وأكد أنه في الستينيات حاولت مصر إنشاء صناعة سيارات محلية، لكنها لم تكمل المشروع (كان مصنع سيارات "رمسيس" ينتج 5 إلى 6 سيارات فقط في اليوم).

ومع ذلك، قال الرئيس السيسي في أوائل عام 2022 إنه يريد أن يرى السيارات الكهربائية يتم إنتاجها في البلاد بحلول عام 2023، ويبدو أنه سيحقق رغبته، اعتبارًا من نهاية هذا العام ، وستنتج جنرال موتورز والمنصور للسيارات في مصر سيارة كاديلاك ليريك، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالكهرباء بالكامل.

وأضاف التقرير، أعلنت جنرال موتورز الشرق الأوسط مؤخرًا عن أنها تخطط لإطلاق 13 مركبة كهربائية جديدة كليًا في المنطقة، وأيضا تجري شركة النصر للسيارات، وهي شركة مملوكة للجيش المصري، مناقشة بشأن شراكة مع العديد من مصنعي المعدات الأصلية الصينيين.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية أثبت COP 27 دفعة تمس الحاجة إليها، قبل مؤتمر المناخ، كان لدى مصر كلها 440 نقطة شحن في الفترة التي سبقت الحدث، تم توسيع الشبكة بشكل كبير، لا سيما مع محطات الشحن السريع DC - التي تعمل بواسطة محطة ضخمة للطاقة الشمسية في أسوان، والتي تساعد الشبكة الأوسع والأكثر كثافة في زيادة عدد المركبات الكهربائية على الطرق المصرية إلى 7000 في عام 2023.