الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلن إنتاج رؤوس نووية لطوربيد «بوسيدون»

رؤوس نووية
رؤوس نووية

أعلنت روسيا، الاثنين، إنتاجها أول دفعة من الرؤوس النووية لاستخدامها في غواصة "بيلجورود".
ونقلت وكالة "تاس" المحلية عن مصدر مطلع (لم تسمه)، أن روسيا أنتجت الدفعة الأولى من رؤوس حربية نووية لتزود بها طوربيد "بوسيدون" المستخدم في غواصة "بيلغورود" النووية.
وأكد المصدر "نجاح تجارب مختلفة للمكونات الأساسية لطوربيد بوسيدون، شملت وحدت الطاقة النووية".
ويأتي الإعلان الروسي عن إنتاج الرؤوس النووية في إطار خطة التسلح الحكومية حتى عام 2027، حيث تشمل الخطة امتلاك البحرية الروسية ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية، وفق الوكالة. 

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