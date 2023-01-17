الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكشف أسعار «مجموعات الدعم» بالمدارس الحكومية واللغات

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحد الأقصى لـ أسعار مجموعات الدعم للطلاب في المدارس الحكومية واللغات، مؤكدًا أنها ستختلف حسب الأماكن. 

وأوضح وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، أن الحد الأقصى لـ أسعار مجموعات الدعم للطلاب، 100 جنيه للمادة في المدارس الحكومية، و150 جنيها للمادة في المدارس اللغات.

وقال وزير التربية والتعليم: إن هذا الحد الأقصى ليس سعرا موحدا على مستوى الجمهورية، ولكن أسعار مجموعات الدعم ستختلف حسب الأماكن.

ووجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون "مجموعات الدعم" بالمدارس عامل جذب لأبنائنا الطلاب.

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