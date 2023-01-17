انتحال الخصوصية والابتزاز.. نصائح لتجنب الاحتيال الإلكترونى عبر السوشيال ميديا

أوضح المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، كيف يمكن الحماية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، قائلًا: "إنه يمكن تقسيم ذلك من خلال أنظمة التشغيل، والحسابات على السوشيال ميديا".

وأضاف أحمد طارق، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه إذا لم نقم بحماية نفسنا بأنفسنا خلال أنظمة التشغيل فإن العملية مفتوحة، حيث إن هناك الكثير من اللينكات الوهمية المنتشرة التي تضغط على لينكات، مثل إعلانات خاصة بعروض وهمية وطرق لربح المال، ومن هنا يتم الاصطياد الإلكتروني .

وأوضح أنه إذا لم يتم تنزيل تطبيقات لحماية نظام التشغيل الخاص بك، سواء أندرويد أو Ios، وهنا يتم الاختراق أو تنزيل تطبيق بديل، أو تطبيقات وهمية تأخذ أذونات وهمية على الموبايل ويتم الاختراق الكامل.

وأشار إلى أنه من ناحية حماية حساباتنا على السوشيال، فإن التطبيقات البديلة والروابط الوهمية هما أهم حيث يتم من خلالهما انتهاك الخصوصية.

وبيّن أن أهم الممارسات غير القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، هي الابتزاز الإلكتروني وانتحال الخصوصية.