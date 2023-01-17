الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة البرلمان الفرنسى: نسعى لإحلال السلام فى جنوب القوقاز

رئيسة البرلمان الفرنسي
رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل براون بيفيه

أكدت رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل براون بيفيه أن بلادها تسعى إلى اتخاذ إجراءات لصالح عملية إحلال السلام في جنوب القوقاز، وتوحيد المجتمع الدولي لصالح الحل السلمي الذي يجب أن يشمل احترام سلامة أراضي أرمينيا، وكذلك ضمان حقوق وأمن سكان إقليم ناجورنو كاراباخ.


وقالت رئيسة البرلمان الفرنسي- في تصريح لوكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، إن فرنسا تولي أهمية كبيرة لتنفيذ الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى إحلال السلام، وبشكل خاص فتح ممر لاتشين وإطلاق سراح أسرى الحرب الأرمينيين المحتجزين في أذربيجان.


وأشارت إلى أن زيارتها لأرمينيا برفقة وفد برلماني فرنسي؛ للتأكيد على تضامن فرنسا مع أرمينيا والشعب الأرميني، موضحة أن فرنسا أدانت بشدة إغلاق ممر لاتشين وكذلك الانتهاكات ضد وحدة أراضي أرمينيا، وأن فرنسا أرادت دائما العمل لصالح عملية إحلال السلام واستقرار الأوضاع في منطقة جنوب القوقاز لتصبح منطقة مستقرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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