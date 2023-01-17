الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بولندا يزور برلين لدفع خطط إرسال دبابات ألمانية إلى أوكرانيا

رئيس وزراء بولندا
رئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيسكي

بدأ رئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيسكي، زيارة إلى ألمانيا لإقناع الساسة الألمان بإرسال دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا.


وأعرب مورافيسكي عن أمله في أن توافق ألمانيا سريعا على خطط بلاده بإعادة تصدير دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة موافقة ألمانيا نظرا لأنها بلد التصنيع، وذلك حسبما ذكر "راديو بولندا".


وأكد رئيس الوزراء أن الحرب في أوكرانيا تمثل أزمة في مجالات الأمن والاستقرار والسلام، مشيرا إلى أهمية وقف التسويف وتقديم دعم حقيقي مثلما تفعل بولندا وأمريكا وبريطانيا.

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