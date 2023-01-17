الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جمال رائف يكشف أهمية التوسع فى معارض «أهلا رمضان»

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

أوضح الكاتب الصحفي جمال رائف، أهمية التوسع في المعارض المختلفة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، قائلًا: "إن إصرار الدولة المصرية في استمرارية هذه المعارض في ظل المتغيرات الدولية التي أثرت على الظروف الاقتصادية لكافة الدول، كما أثرت على الأمن الغذائي العالمي بشكل عام، وأكدت أن الأمن الغذائي المصري بأمان وخير".

وأضاف جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن الدولة المصرية لديها القدرة على طرح المزيد من السلع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عندما توفر من خلال المنافذ التي تطرحها أو من خلال معارض أهلًا رمضان، فإن وجود هذه المعارض والمنافذ تخفض من أسعار السلع، ويضبط الأسواق، ويقطع الطريق على التجار في أي محاولة لرفع الأسعار. 

وأوضح أن مضي الدولة المصرية نحو معارض "أهلًا رمضان" هذا العام يؤكد أن الدولة المصرية بخير وقادرة على توفير السلع، وتوفير مظلات تحمي المواطن من ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن مصر في قلب العالم، وتتأثر بالأزمة الاقتصادية شأنها شأن العالم، لافتًا إلى أن هناك دور للدولة في حماية المواطن وتقليل أعباء الدولة على المواطن من خلال معارض أهلًا رمضان التي بدأت مبكرًا، استشعارًا منها بأن المواكن بحاجة إليها مبكرًا.

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