ريتشارليسون: الخروج من كأس العالم أسوأ من خسارة أحد أفراد عائلتي

أكد ريتشارليسون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن خروج المنتخب البرازيلي من دور الثمانية لمونديال قطر 2022 بالخسارة أمام كرواتيا يُعد "أسوأ من خسارة أحد افراد العائلة" بحسب قوله.

وودع منتخب البرازيل بطولة كأس العالم 2022 بقطر من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام كرواتيا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثلهما.

وفاز ريتشارليسون بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 بقطر، عن هدفه الرائع بضربة مقصية ساحرة في شباك صربيا بدور المجموعات للمسابقة.

وقال ريتشارليسون لشبكة "اي اس بي ان" اليوم الاثنين "كانت صدمة ، لا أعرف أعتقد أنها أسوأ من خسارة أحد أفراد عائلتي".

وأضاف "من الصعب تجاوز ذلك اليوم، حتى يومنا هذا عندما أشاهد فيديوهات عبر منصات التواصل الإجتماعي أشعر بالحزن".

وختم بالقول "لكن علينا ان نمضي قدما، لازلت يافعا، أعتقد أن لايزال بمقدوري المشاركة في نسخة أو نسختين من كأس العالم ، سأواصل العمل بقوة حتى تتدفق هذه الأمور مجددا، الأهداف بدأت تأتي مجددا، وهو الأمر الذي أعرف كيفية التعامل معه داخل الملعب".

وحسم فريق أرسنال ديربي شمال لندن لصالحه بالانتصار على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “توتنهام الجديد”، بقمة الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

فريق أرسنال تسيد على أحداث الشوط الأول من المباراة، واستطاع تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 عندما اخترق بوكايو ساكا دفاعات توتنهام من الجهة اليمنى، ليمرر الكرة بالعرض، ويسكنها هوجو لوريس بشكل غريب في مرماه.

وفي الدقيقة 36، استطاع النرويجي مارتين أوديجارد تسجيل الهدف الثاني لـ أرسنال بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن لوريس من التصدي لها.

وعقب المباراة، ذهب المهاجم البرازيلي لـ توتنهام، ريتشارليسون، لـ أيرون رامسديل حارس مرمى أرسنال ليعترض على استفزازه لجمهور "السبيرز" وإهداره للوقت خلال المباراة.

بعد ذلك، وأثناء التقاط رامسديل لزجاجة المياه الخاصة به، قام أحد مشجعي توتنهام بركل حارس مرمى أرسنال قبل أن يعود سريعًا للمدرجات.