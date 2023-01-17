الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث مرورى بالدقهلية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث تصادم مروع على طريق أبو الصير الحصاينة، بين مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بين سيارة ملاكي وتوك توك، والذي أسفر عن مصرع سائق توك توك وأصيب 4 آخرين.

 

كان قد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك ودراجة نارية.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة خمسة أشخاص من قرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين إثر تصادم سيارة ودراحة نارية وتوك توك، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفي تمي الأمديد.

 

وتوفى سائق التوك توك عند وصولة لمستشفى تمى الأمديد، وتم نقل الاخر للعناية المركزية فى حالة خطرة بالمستشفى، ونقل ثلاثة آخرين المستشفي، وتبين أن إصاباتهم بالغة.

 

 وكشفت التحريات الأولية عن اصطدام سائقى الملاكى بالتوكتوك من الأمام وتصادف سير الموتوسيكل بجواره مما أصاب التوكتوك،  وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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