الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس حزب التجمع: الحوار الوطنى متنفس للمجتمع كله

سيد عبدالعال
سيد عبدالعال

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الحوار الوطني متنفس للمجتمع كله، لافتاً إلى أنه مشاركة مجتمعية، فبمجرد البدء في الحوار وتشكيل مجلس الأمناء بالتوافق والوصول إلى 116 قضية، فإن ذلك يعتبر نجاحا له. 

وأضاف سيد عبدالعال خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن مجلس أمناء الحوار، واللجان التي ستعمل خلاله ومقررينها والمقررين المساعدين، يقع على عاتقهم عبء رئيسي يسمى إحداث التوافق. 

وأوضح أن الحوار الوطني خطوة في غاية الأهمية لتعميق المشاركة السياسية، لافتًا إلى أنه إذا صدق الشباب وجود حوار وطني، ستكون المشاركة السياسية أوسع. 

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن المشاركة السياسية لها أشكال مختلفة، لافتًا إلى أن الحوار الوطني يفتح الطريق أمام المجتمع بأكمله، حيث يفتح مسام المجتمع كله ورئة التنفس.

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