الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تنظم صالونًا حول قانون الأحوال الشخصية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الثلاثاء، صالونا حول قانون الأحوال الشخصية، بوصفه مجموعة القواعد القانونية، التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

ويناقش الصالون، مجموعة من المحاور، من بينها العوامل المؤثرة في حماية الأسرة وزواج القاصرات وغيرها. 

يدير الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه النائبة نشوي الشريف وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشيرين فتحي مستشارة وزيرة التضامن – وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودينا المقدم المحامية – وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبدالباقي المحامي – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قانون الأحوال الشخصية القواعد القانونية صلة النسب والزواج الإرث والوصي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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