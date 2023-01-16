جمال عفيفي يكشف جهود الدولة في توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

قال جمال عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن اتساع مظلة الحماية الاجتماعية هي سياسة تنتهجها الدولة في وقت الأزمات، لافتاً إلى أنه خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تضررت كل دول العالم، من أزمات التضخم، ونقص توريد المواد الغذائية وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن الدولة استطاعت أن توفر العديد من المبادرات خلال المرحلة الماضية، من بينها زيادة المعاشات وزيادة نسبة بطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير كل الخدمات للمواطنين من خلال شوادر السلع المدعومة من الدولة، مثل "أهلا رمضان" الذي تم البدء فيه لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير السلع بأسعار منخفضة.