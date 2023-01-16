الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جمال عفيفي يكشف جهود الدولة في توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

جمال عفيفي
جمال عفيفي

قال جمال عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجًا. 

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن اتساع مظلة الحماية الاجتماعية هي سياسة تنتهجها الدولة في وقت الأزمات، لافتاً إلى أنه خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تضررت كل دول العالم، من أزمات التضخم، ونقص توريد المواد الغذائية وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن الدولة استطاعت أن توفر العديد من المبادرات خلال المرحلة الماضية، من بينها زيادة المعاشات وزيادة نسبة بطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير كل الخدمات للمواطنين من خلال شوادر السلع المدعومة من الدولة، مثل "أهلا رمضان" الذي تم البدء فيه لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير السلع بأسعار منخفضة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

«كارل جربر».. عاشق الإسكندرية الذى أنشأ مدرسة لتحفيظ المكفوفات القرآن الكريم

تبدأ من 20 جنيهًا.. مصادر تكشف تفاصيل أسعار «مجموعات الدعم» بالمدارس

برازيل تضاعف الانتشار الأمني بعد حادث تعرض مقار السلطة لهجوم

بعد نجاحها في امتحان محو الأمية.. من هي السيدة زبيدة صاحبة الـ87 عامًا؟

المبعوث الأممي في اليمن: نشعر بالتشجيع لتكثيف الحديث حول الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب