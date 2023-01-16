«كارل جربر».. عاشق الإسكندرية الذى أنشأ مدرسة لتحفيظ المكفوفات القرآن الكريم

أكثر من خمسين عامًا قضاها بمدينة الإسكندرية، عشق أرضها، وأهلها، حتى دفن فيها بعد رحلة طويلة قطعها في العمل بالتجارة والدبلوماسية، وتكللت تلك السنوات بحب كل من يعرفونه، والذي كان سببًا في مساعدتهم وإسعادهم.



«كارل فون جربر» عاشق الإسكندرية، الذي لم يولد فيها ولكنه لم يتركها وعاش ودفن فيها وأقام الصناعة وكان راعيًا للجاليات ومحبًا لأهل مدينته عروس البحر، وهو ما كشف عنه الدكتور إسلام عاصم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بأبي قير، خلال ندوة «كارل ويلهلم فون جربر.. نصف قرن في حب الاسكندرية» على هامش افتتاح معرض «خبيئة 264» بمتحف الإسكندرية القومي.

يقول الدكتور إسلام عاصم أستاذ الترات الحديث والمعاصر، إن الهدف من المحاضرة، التعرف على تاريخ الإسكندرية العريق الذي يخرج شخصيات أثرت بالمدينة، وبأهلها، وهو ما جعلها متعددة الثقافات.

وتابع: أن «كارل فون جربر» ولد بالسويد عام 1833م، ودرس التجارة، وجاء إلى الإسكندرية في عام 1905 حيث كانت مركز التجارة العالمي، وبدأ الاستقرار في الإسكندرية، في عام 1907 حيث عمل بتجارة الأخشاب وأنشأ مصنعا للأخشاب والمناشر ووكالة للشحن بـ264 طريق المكس الورديان، كما كان صاحب توكيل أو بوتاجاز للغاز في مصر وشمال إفريقيا.



مباني كارل جربر

اوضح استاذ التراث، أن كارل جربر، انشأ 3مبان، المبني 264 شارع المكس، الورديان البرج السويدي، ميدان الساعة، عام 1933، كان هناك مصنع الخشب ومكتبه الذي يدير منه أعماله، باعه شقيقه عقب وفاته لتاجر الأخشاب اليوناني أسعد باسيلي، ثم أصبح بعد التأميم هيئة الثروة السمكية والمصايد، والمبنى الثاني هو نادي البحارة السويدي أمام قصر رأس التين، والذي كان يستضيف به البحارة الذين يعملون بالتجارة بين مصر والسويد، والمبنى الثالث وهو من له والذي أصبح المعهد السويدي ثم مؤسسة «انا ليند» الآن.

مدرسة لتحفيظ القرآن للمكفوفات



أوضح «عاصم» أن «جربر» كان محبوبًا بين الجميع لما له من أعمال خير كثيرة بين الناس مشيرًا إلى أنه «بروتستانت الملة»، وأنشأ أعلى منزله، مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم للفتيات المكفوفات، وقام بإحضار ثلاثة شيوخ من أبوالعباس المرسي للتدريس بالمدرسة وكان يتكفل بهن.

ولفت أن إحدى الكفيفات من طالبات المدرسة التي أنشأها برجر، والتي أصبحت مسنة وتعاني من ألزهايمر، عندما تواصلنا معها كانت تبكي عند سماع اسمه، لما كان يقدمه لهن خلال حياته.



العمل الدبلوماسي بالإسكندرية

تم اختيار «كارل جربر» للعمل الدبلوماسي لمكانته في المجتمع السكندري، حيث عُين نائب قنصل السويد في 1921 وترقى لقنصل السويد بالإسكندرية عام 1925 واستمر حتى 1951 وظل قنصل فخري حتى وفاته في عام 1959، مشيرًا إلى أنه كان يرعى بلدان المحور في مصر:« ألمانيا والمجر وفلندا وغيرها» خاصة في فترة الحرب العالمية الأولى، واللذين كانوا يهجروا المدينة في تلك الفترة بسبب الحرب.

وتابع: أنه حصل خلال عمله الدبلوماسي على العديد من الأوسمة والميداليات من الملك فؤاد الأول، والرئيس جمال عبدالناصر، والبطريركية اليونانية الأرثوذكسية وغيرها من الأوسمة والميداليات.

وفاة غامضة وقبر لم يدفن فيه

أشار الدكتور إسلام عاصم المؤرخ لقصة الخبيئة264، إلى أن عندما مرض « كارل جربر» لم يغلق مصنع الأخشاب بل أجره لأحد السكندريين، وكل قد تقدم في العمر ولكنه ظل في الإسكندرية لتمسكه وحبه لها، رغم أنه لم يكن لديه زوجة أو أبناء، وكان يقطن معه بالدور العلوي بالمنزل العائلة التي كانت تخدمه.

وقال إن آخر خطاب كتبه لشقيقه كان قبل وفاته بـ15يوما، وذلك بعد حصوله على وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبدالناصر، حيث ذكر في الخطاب أنه سعيد للحصول على هذا الوسام، ويتمني إرتداء بدلته الرسمية والتصوير بالوسام على البحر كما اعتاد، مشيرًا إلى أن القدر لم يمهله وعثر عليه مدرجًا في دمائه بحمام منزله.

ولفت «عاصم» أن التحقيقات حينها توصلت أن الوفاة نتيجة سقوط «برجر» في الحمام مما أدي إلى الوفاة، ونتيجة بحث «عاصم» توصل أن سائق «كارل برجر» هو من قتله، مشيرًا إلى أنه كان قد أوصى بدفنه في قبر قام بإنشأئه أسفل مبنى البحارة السويدي، ولكن لم يتم الموافقة على ذلك، وتمت صلاة الجنازة بكتدرائية القديس مرقس بالمنشية ودفن بمقابر الشاطبي.