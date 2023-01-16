الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ بطب عين شمس: الرياضة والتغذية الصحية سبب تأخر مظاهر الشيخوخة

مظاهر الشيخوخة
مظاهر الشيخوخة

قالت الدكتورة هالة سويد، أستاذ صحة المسنين بكلية الطب جامعة عين شمس، إن العلماء يدرسون دائماً العوامل التي تؤدي إلى الشيخوخة، واتضح من خلال الأبحاث العلمية أن التقدم في العمر يصاحبه التهابات مزمنة في الجسم ومن ثم ظهور علامات الكبر والعجز.

تأخر أعراض الشيخوخة

وأكدت الدكتورة هالة سويد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التجارب البحثية الجينية الخاصة بالشيخوخة ليست دقيقة بالقدر الكبير وتحتاج إلى دراسة، ولهذا لا يجب على المواطنين الانصياع وراء نتائج التجارب البحثية الأولية الخاصة بتأخر مظاهر العجز لحين الانتهاء من نتائجها بشكل رسمي.

الحياة الصحية السليمة 

وأضافت في حديثه، أن هناك بعض العوامل الطبيعية التي تحمي الإنسان من التعرض للشيخوخة المبكرة، ومن بين تلك العوامل الحياة الصحية والغذائية السليمة، وممارسة الرياضة باستمرار.

هالة سويد أستاذ صحة مسنين مساء دى ام سى دي ام سي تأخر الشيخوخة

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