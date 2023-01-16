«لا للمخدرات».. كيف يختلف إدمان النساء عن الرجال؟

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وتعتمد الحملة التركيز على مخاطر الإدمان، إضافة إلى توعية المواطنين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي المخدرات والتدخين، والتعامل معه ووسائل العلاج المختلفة.

وأظهرت الأبحاث أن علاج إدمان النساء يجب أن يعتمد على نهج شامل يركز على المرأة ويعترف باحتياجاتهن النفسية والاجتماعية.

تواجه النساء اللاتي يعانين من إدمان الكحوليات أو المخدرات حواجز معقدة على طريق التعافي من الإدمان، والتي من غير المحتمل أن يتعرض لها الرجال في نفس الظروف، وفقًا لما ذكره موقع «haderclinicqld».

كيف يختلف إدمان النساء عن إدمان الرجال؟

تظهر الأبحاث أن عدد النساء اللائي يعانين من اضطرابات تعاطي المخدرات يبلغ حوالي نصف عدد الرجال ومع ذلك، فإنه يظهر أيضًا أن نسبة أقل بكثير من النساء اللائي يعانين من الإدمان يطلبن بالفعل المساعدة والتخلص من تعاطي المخدرات والكحوليات.

تختلف تجارب النساء مع إدمان المخدرات والكحول عن تجارب المدمنين الذكور في عدة طرق، عقلية وجسدية، في حين أن أعراض الإدمان وسلوك تعاطي المخدرات لدى النساء والرجال متشابهة في الغالب، من المهم فهم الاختلافات النفسية والظرفية وحتى البيولوجية الخاصة بإدمان النساء.

لماذا يجب أن يكون علاج إدمان النساء مختلفًا؟

تواجه النساء حكمًا أكثر صرامة من المجتمع عندما يتعلق الأمر بتعاطي المخدرات، وبالتالي يقل احتمال وصولهن للحصول على المساعدة، حيث يترافق إدمان النساء مع الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة بشكل متكرر أكثر من إدمان الرجال.

وأشار باحثون إلى أن أكثر من 60٪ من النساء اللواتي يعانين من مشاكل في تعاطي المخدرات قد تعرضن للاعتداء الجنسي كطفل أو الاعتداء الجنسي كشخص بالغ.

أوضح الخبراء، أن النساء تستجيب بشكل أسرع للكحول ومعظم المخدرات الأخرى وقد يصبحن مدمنات بشكل أسرع من الرجال الذين يعانون من آثار جانبية جسدية أكثر خطورة في وقت أقصر.

تظهر الأبحاث أن النساء أكثر عرضة من الرجال لشرب الكحول من أجل تهدئة المشاعر السلبية بدلاً من السعي إلى تحسين الحالة المزاجية الإيجابية، ونتيجة لذلك غالبًا ما تتعايش النساء اللائي يعانين من إدمان الكحول مع مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق .

وبالنسبة للهيروين، تبدأ النساء في كثير من الأحيان في استخدام الهيروين بسبب المشاكل الأسرية، لذلك من الشائع أن النساء اللواتي يبحثن عن علاج إدمان الهيروين غالبًا ما يواجهن تفككًا في العلاقات الاجتماعية.