أول تعليق من بيراميدز عقب التأهل لنهائى كأس مصر على حساب الزمالك

عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالانتصار الغالي الذي تحقق على حساب الزمالك وبلوغ نهائي كأس مصر، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا رجالًا طوال اللقاء ونجحوا في اللعب رغم النقص في الدقائق الأولى، والانتصار مهم للغاية.

شدد على أنه رغم الطرد المبكر لعلي جبر إلا أن الفريق ظهر بمستوى رائع، واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم، وظهروا بصورة رائعة في مواجهة حامل اللقب الذي لعب كاملا طوال اللقاء، ورغم ذلك كان بيراميدز الأفضل أغلب أوقات المباراة.

شدد على أن التغييرات هي حق أصيل للمدير الفني البرتغالي باتشيكو، الذي أدار اللقاء بصورة رائعة وكان ممتازا بشدة في اللقاء، ونجح في تدوير اللاعبين وأجرى تبديلات بصورة مميزة ونجح في منح بيراميدز الأفضلية رغم النقص العددي، والتأهل هو بداية لتحقيق انتصارات أخرى والهدف حاليا هو الفوز بلقب الكأس ومواصلة المشوار في الدوري بكل قوة وتعويض النقاط التي ضاعت في المرحلة الماضية.

أما محمود فتح الله، قال إن الهدف الحالي هو الفوز باللقب الغالي؛ ليكون أول بطولات الفريق في مشواره.

أوضح أن الفوز على الزمالك هو أمر ممتاز كونه فريقا كبيراً بطل الدوري والكأس، ورغم النقص العددي المبكر والطرد، إلا أن الفريق قدم أفضل صورة ممكنة في تلك المواجهة وكان أفضل في كل شيء وسيطر على مجريات اللعب رغم النقص ونجح في الفوز في النهاية، رغم المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون في تلك المواجهة بسبب النقص.

أوضح أن باتشيكو له وجهة نظر مميزة في اللاعبين ويثق في كل المجموعة والكل قادر على اللعب في أي وقت، وخروج عبدالله السعيد مبكرًا لا يعني شيئا لأنه لاعب كبير وقائد متميز والتغيير وجهة نظر فنية ويجب احترامها، وعبدالله السعيد أكبر من أن يتم تقييمه بأي شكل، لأنه قائد الفريق ووجوده مهم تماما.

يذكر أن بيراميدز قد تمكن من الوصول للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر (نسخة 20212 /2022)، للمرة الثانية في تاريخه، منتظرا الفائز من مواجهة الأهلي وسموحة، غدا الثلاثاء.