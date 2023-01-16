مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل دبابة مع عربة كارو، ما أدى إلي انقلاب السيارة الدبابة بالترعة طريق الهوارية - الرحمانية عند منطقة البكوات بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة دبابة وأخري كارو مما أدى انقلاب الدبابة داخل ترعة طريق الهوارية، و أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 أشخاص ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي والجثث مازالت محل الواقعة تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار يفيد حادث تصادم بين دبابة وعربة كارو في البحيرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث تصادم السيارتين تبين إصابة كل من " حنان كامل محمد مدكور، 18 سنة، مقيم الرحمانية، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، رهف جمعة محمد مدكور، 6 سنوات، مقيمة الرحمانية، مصابة بكسر في الحوض وكدمات وسحجات، محمد جمعة محمد مدكور، 4 سنوات، مصاب لاشتباه ما بعد الارتجاج، حسنى عبد الرؤوف حسب النبى، 44 سنة، مقيم لقانة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونقلوا جميعا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المتوفين في حادث تصادم دبابة وعربة كارو

وأسفر الحادث عن مصرع كل من “حلمية محمد عبد المعطى”، 60 سنة، مقيمة الرحمانية، كامل محمد مدكور، 70 سنة، مقيم الرحمانية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.