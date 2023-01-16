الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«التموين»: الدولة تتكلف 90 مليار جنيه لتوفير الخبز المدعم للمواطنين

الخبز
الخبز

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إنه سيتم طرح الخبز البلدي المدعم من خلال ٣٣ ألف مخبز تمويني للمواطنين بتكلفة تصل إلى ٩٠ مليار جنيه تتحملها الدولة.

الخبز التمويني

وأكد إبراهيم عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة قررت طرح كارت مدفوع مسبقًا للمواطن الذي لا يمتلك بطاقة تموين، حتى يستطيع شراء الخبز التمويني بسعر حر وفقًا لتكلفته المتغيرة شهرياً.

دعم المواطن

وأضاف في حديثه، أن القيمة الغذائية للخبز البلدي التمويني عالية بشكل كبير، ولهذا حرصت الدولة على إتاحته للمواطنين بتكلفة الإنتاج. 

إبراهيم عشماوي وزارة التموين الخبز المدعم الخبز التمويني كارت مسبق الدفع

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وائل لطفي

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