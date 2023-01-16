تجديد حبس مسجل خطر ضبط بحوزته «كيلو حشيش» بالزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الاثنين، تجديد حبس مسجل خطر عثر بحوزته على كمية المخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام، مبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.