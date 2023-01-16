مصرفى: سعر الدولار شهد استقرارًا بالبنوك نتيجة سعر الصرف المرن

أكد عز الدين حسنين الخبير المصرفي، أن سعر الصرف في البنوك العاملة في مصر شهد استقرارا ملحوظًا منذ الأحد 15 يناير واستقر عند مستوى 29.55 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى مستويات 32 جنيها يوم الأربعاء 11 يناير 2023.

أوضح لـ«الدستور»، أن هذا الاستقرار يعكس الإيجابيات التي جاءت كنتيجة لاستخدام البنك المركزي المصري لسياسة سعر الصرف المرن، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تدفقت دولارية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية في أذون الخزانة الحكومية والأرواق المالية بالبورصة المصرية بمبالغ اقتربت من المليار دولار، بالإضافة إلى بعض التدفقات من العاملين بالخارج والسياحة، فارتفع الاحتياطي النقدي الدولاري إلي 34 مليار دولار مقابل 33.52 في نهاية نوفمبر2022 مما يسمح بتغطية واردات خارجية بنحو 5.4 شهر وهو في الحدود المتعارف عليها دوليا.

وأشار «حسنين» إلى أن هذا الاستقرار في سعر الصرف عززه قيام القطاع المصرفي بتدبير الدولار والعملات الأجنبية للمستوردين، حيث قامت البنوك بتغطية 2 مليار دولار خلال الثلاث أيام الماضية، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي يسيطر على سوق سعر الصرف وتختفي السوق الموازية في أقرب وقت ممكن، فالاستقرار المستدام لسعر الصرف يأتي مع سعر صرف واحد تحت قيادة البنك المركزي والقطاع المصرفي، وهذا سيتم تعزيزه في حال تواجد الدولار بوفرة داخل القطاع المصري لتلبية احتياجات المستوردين من التجار والصناع في أي وقت بمعني أن يكون المعروض النقدي الدولاري بالبنوك أكبر من الطلب الفعال علي الدولار من المستوردين، ويحتاج ذلك تدفقات دولارية في نطاق 15 إلى 20 مليار دولار حتي نهاية يونيو 2023 لتحقيق الاستقرار النقدي الدولاري وحماية سياسة البنك المركزي في تطبيق سعر الصرف المرن.