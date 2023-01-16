المستشار محمود فوزي: الشباب موجود بقوة في الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، إن الحوار الوطني لم يتأخر، لكنه من اليوم الأول ونحن نؤكد أنه آلية ليست قصيرة وليست طويلة إلى الأبد، وإنما متوسط المدى.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أننا لا نمتلك المرجعية التاريخية للحوار الوطني، لافتاً إلى أن الحوار في مصر حوارا للمستقبل، وليس لحل مشكلة مجتمعية، أو أزمة سياسية، إنما هو لترتيب أولويات العمل الوطني.

وأوضح أن فكرة الحوار الوطني وتطبيقها على المستقبل وأولويات العمل الوطني، طيبة وغير مسبوقة، لافتاً إلى أنه حتى يتم ترتيب هذا الحوار بدون هذه المرجعية، فإننا بحاجة إلى التنظيم والشمول، معقبًا:"يجب في البداية رصد الحالة لمعرفة الأولويات".

وتابع: "تلقينا عدد كبير من المقترحات والرؤى والمشاركات، وتم فلترتها وتصنيفها".

وأكد أنه يوجد لجنة كاملة للشباب، لافتا إلى أن الشباب موجود وبقوة في الحوار الوطني.