الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المستشار محمود فوزي: الشباب موجود بقوة في الحوار الوطني

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، إن الحوار الوطني لم يتأخر، لكنه من اليوم الأول ونحن نؤكد أنه آلية ليست قصيرة وليست طويلة إلى الأبد، وإنما متوسط المدى. 

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أننا لا نمتلك المرجعية التاريخية للحوار الوطني، لافتاً إلى أن الحوار في مصر حوارا للمستقبل، وليس لحل مشكلة مجتمعية، أو أزمة سياسية، إنما هو لترتيب أولويات العمل الوطني.

وأوضح أن فكرة الحوار الوطني وتطبيقها على المستقبل وأولويات العمل الوطني، طيبة وغير مسبوقة، لافتاً إلى أنه حتى يتم ترتيب هذا الحوار بدون هذه المرجعية، فإننا بحاجة إلى التنظيم والشمول، معقبًا:"يجب في البداية رصد الحالة لمعرفة الأولويات".

وتابع: "تلقينا عدد كبير من المقترحات والرؤى والمشاركات، وتم فلترتها وتصنيفها".

وأكد أنه يوجد لجنة كاملة للشباب، لافتا إلى أن الشباب موجود وبقوة في الحوار الوطني. 

الحوار الوطنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات في الإسكندرية

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

السكة الحديد: إيرادات الهيئة بلغت 10 مليارات جنيه خلال 2022

اتحاد الكرة يخلى مسئوليته عن عواقب مشاركة «كهربا» مع الأهلى

«الإسكوا» الحكومة اللبنانية وضعت خطة للتعافي المالي والنمو الاقتصادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب