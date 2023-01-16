المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات في الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين حكمًا بالسجن المشدد لـ5 سنوات على متهم بالاتجار فى المواد المخدرة ومصادرة المخدر المضبوط وغرامة مالية 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت كامل عدلى رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر والمستشار عبد الرحمن سيد حافظ والمستشار كارم محمود عطية وسكرتير الدائرة أحمد يوسف،

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 24336 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، قيام المتهم "ع.ز.ع" بائع شنط، بمزاولة نشاط إجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

وتلقى ضباط القسم اتصالا هاتفيا من أحد المصادر السرية باتجار المتهم فى المواد المخدرة بمكان تواجده وانتقلت على الفور، قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم بالطريق العام ممسكا فى يده حافظة بلاستيكية.

ونجحت القوة الأمنية في ضبط المتهم وبحوزته 40 قطعة لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.