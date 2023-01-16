الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طاقة النواب تطالب القوى السياسية بالتكاتف للخروج بتوصيات جادة من الحوار الوطني

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مجلس أمناء الحوار الوطني بذل خلال الفترة الماضية مجهودات كبرى خلال اجتماعاته المتتالية، لتحديد كافة المحاور والقضايا المقرر مناقشتها داخل اللجان الفرعية بالمحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي ، وذلك من أجل الوصول إلي افكار مختلفة وروئ لكافة القضايا .

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات مساء الاثنين، أن الحوار الوطني يعمل علي سماع كافة الآراء والأفكار الجادة حول كافة القضايا التي تعد اولويات في العمل الوطني،  لإيجاد افضل الحلول المناسبة وإمكانية تطبيقها علي أرض الواقع ، مشيرا إلي أن القضايا التي حددها مجلس الامناء  في كل لجنة تعبر عن حالة التوافق داخل مجلس الامناء وكذلك مختلف القوى السياسية حول تلك القضايا.

أفاد وكيل طاقة النواب أن هناك بارقة أمل تطل علينا من خلال تحديد القضايا التي وضعتها أمانة الحوار الوطني: "نرحب وندعم بشدة الأفكار  والقضايا التي تم تحديدها واطالب كافة القوى السياسية بالتكاتف من اجل الخروج بتوصيات جادة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وأشار الجبلاوي الى أن العالم ينظر إلينا بتقدير واحترام وخاصة بعد كم المبادرات التي دعمتها القيادة السياسية ومنها مبادرة حياة كريمة ولجنة العفو الرئاسي والتي كانت بداية الخطوة الاساسية لبدء الحوار الوطني.

النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب مجلس أمناء الحوار الوطني امناء الحوار الوطني الحوار الوطنى العفو الرئاسي القيادة السياسية

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