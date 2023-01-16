رئيس حزب المصريين الأحرار: العالم لا يحترم إلا الدولة القوية اقتصاديًا

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن العالم لا يحترم إلاّ الدولة القوية اقتصاديًا.

وأضاف عصام خليل، خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن الأزمة الاقتصادية بهذه الحدة، لعدة أسباب مركبة، لافتاً إلى أنه حتى تصبح الدولة قوية اقتصادية، فإنها بحاجة إلى عدد من العوامل؛ أولها الشخصية المصرية، وتعتبر نكسة 1967 هي أكثر ما دمرها، ومعها كانت الأزمة الاقتصادية طاحنة، وبرغم ذلك عندما أعلن الرئيس جمال عبدالناصر عن تنحيه، رفض الشعب وأصر على وجوده.

وأوضح أن الدولة تعاني من أزمة القمح والذرة والزيت، لافتا إلى أن هناك الكثير يتساءل عن سبب وجود رغبة لدى القيادة السياسية بزراعة المليون ونصف فدان قمح، لافتا إلى أن الدولة أكبر مستورد للقمح والزيت في العالم.

وأشار إلى أنه لو كانت الأزمة الروسية الأوكرانية تأخرت سنتين أو ثلاثة سنوات، فإن تأثيرها لن يكون شديدًا على الدولة المصرية.