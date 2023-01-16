الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يهنئ اللاعب مصطفى عسل لتصدره التصنيف العالمى للإسكواش

جريدة الدستور

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: "إن الإسكواش المصرى يُهيمن على صداره التصنيف العالمى للعبة على مستويات منافسات الرجال والسيدات منذ أن ظهرت رياضة الإسكواش إلى النور، ووجود مواهب مصرية صنعت الفارق عبر تعاقب الأجيال لتصبح مصر صاحبة الريادة العالمية فى الإسكواش".

جاء ذلك تعقيباً على فوز اللاعب مصطفى عسل بلقب بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش المُقامة فى ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من ١٠ حتى ١٥ يناير الجاري، بعد الفوز على نظيره محمد الشوربجي، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، وانتهت بثلاثة أشواط نظيفة .

قدم وزير الرياضة التهنئة إلى اللاعب مصطفى عسل على فوزه  المتتالي الذى يحققه فى مختلف البطولات؛ ليحرز إنجازات جديدة بسجل الرياضة المصرية، متمنياً للاعب دوام التوفيق فى قادم المواعيد، واستدامة التألق والتفوق فى مختلف البطولات التى يشارك بها.

وكانت رابطه المحترفين للاسكواش للرجال قد احتفت بفوز اللاعب المصرى "مصطفى عسل" بلقب بطولة هيوستن الدولية، ووصوله إلى  قمة  التصنيف العالمي للرجال.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للإسكواش، واللجنة الأوليمبية يسعون إلى اكتشاف العديد من المواهب فى رياضة الإسكواش، وتقوم الوزارة برعايتهم وإعدادهم على أيدى خبراء وأجهزة فنية متخصصة داخل ملاعب ومجمعات الإسكواش بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لصناعة أبطال واعدين للمنتخبات الوطنية، وفى ضوء السعى نحو الحفاظ على المستوى العالمى الذى وصلت إليه مصر فى رياضة الإسكواش.

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