الروم الأرثوذكس: «نحتفل بذكرى الأنبا بولا صديق الأنبا أنطونيوس»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر، إن كنيستنا الأرثوذكسية احتفلت بتذكار القديس بولس الثيبي (الذي من طيبة)، أول السياح.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ان هو أول ناسك شهد له التاريخ، ولد القديس بولس في ثيبة (طيبة في صعيد مصر) أيام الإمبراطور الروماني الكسندروس ساويروس قرابة العام 228م، لعائلة غنية، تثقف باللسان اليوناني والقبطي وتربى تربية مسيحية صالحة. فقد بولس والداه وهو في الخامسة عشرة من العمر وكانت له أخت وحيده تزوجت. فلما ثارت على كنيسة المسيح موجة الإضطهاد حركها داكيوس وفاليريانوس، اختبأ بولس في بيت وسط الحقول، ولكنه لما علم أن صهره عزم على إبلاغ الجنود عنه آملاً في وضع اليد على ميراثه، فقام وهرب إلى مكان أبعد”.

وتابع: “طاب له التوغل في الصحراء، وقد استمر إلى أن بلغ جبلاً استبان فيه ما يشبه الكهف، فشق طريقه عبر درائد نخلة كانت على تشابك وكثافة سداً للمكان. فإذ به أمام صحن واسع وبقرب النخله مياه رقراقة تجري قليلاً ثم تغور في الأرض، وقد بدى أن الموضع سبقت السكنى فيه. آثار بيوت صغيرة وإزميل وسندانات ومطارق، هذه التسهيلات المعيشية البسيطة جعلت بولس ينظر إلى المكان وكأن العناية الإلهية هيأته ليكون له نزلاً. لقد وفر له المكان الطعام والشراب والمسكن، حتى ثوبه صنعه من جرائد النخل. ما خلا ذلك انصرف بولس بالكلية إلى الصلاة والتسبيح”.