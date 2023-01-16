الأنبا نيقولا: «اليوم هو يوم احتفالي مزدوج للروم الأرثوذكس»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر، أن اليوم هو يوم احتفالي مزدوج لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا ويُحتفل فيه بذكرى بطريرك الإسكندرية القديس جيراسيموس بلادا، واستعادة القديس نكتاريوس متروبوليت المدن الخمس لمكانته.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو في بيان رسمي صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه في هذا يوم من عام 1998 أعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا أنها قد اتخذت هذا القرار العظيم بالاعتذار إلى القديس نكتاريوس. حيث يصادف أنه في نفس هذا التاريخ وقعت ثلاثة أحداث معجزية أخرى في حياة القديس المعجزة: "الأولى في 15 يناير نال المعمودية الإلهية، والثانية في 15 يناير1877 تم رسامته شماسًا على يد متروبوليت Khios المطران غريغوريوس، والثالثة في 15 يناير 1889، تم رسامته رئيس أساقفة وأصبح أسقفًا على يد مثلث الرحمات بابا والبطريرك الإسكندرية سوفرونيوس.