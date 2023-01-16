الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المؤتمر: الإفراج عن المحبوسين خير رد على منتقدي حقوق الإنسان

عمر صميدة
عمر صميدة

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ باستمرار عمليات العفو عن المحبوسين والتي كان آخرها اليوم بالإفراج عن 31 شخصًا، لتؤكد الدولة حرصها على عدم وجود محبوسين احتياطيا في السجون طالما لم تلطخ أيديهم بالدماء أو في قضايا أمن قومي.

وقال المؤتمر في بيانه إن استمرار عمليات العفو الرئاسي خير رد على كل من انتقد وهاجم حقوق الإنسان في مصر التي تعتبر الدولة المثالية في تطبيقها من الإعفاء عن الغارمين والغارمات وتقديم معاش تكافل وكرامة والاهتمام بالقضاء على العشوائيات.

وأكد صميدة بأن عمليات العفو المستمرة ستكتب في التاريخ بأسطر من نور للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي.

وألمح الربان صميدة إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على مستقبل مواطنيها وان يشاركوا جميعهم بفاعلية في الجمهورية الجديدة.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، اليوم، أنه بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة، جارٍ إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن عدد ٣١ من العناصر المحبوسة احتياطيًا.

وأكدت اللجنة استمرار عملها في تجميع كل الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كل الحالات، ووفقًا للمحددات الموضوعة مُسبقًا، فإن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية للسيد رئيس الجمهورية وللسيد النائب العام، ولوزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف. وتتطلع اللجنة إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.

الإفراج عن المحبوسين حزب المؤتمر الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي الربان عمر المختار صميدة الدولة المصرية القضاء علي العشوائيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

«كارل جربر».. عاشق الإسكندرية الذى أنشأ مدرسة لتحفيظ المكفوفات القرآن الكريم

تبدأ من 20 جنيهًا.. مصادر تكشف تفاصيل أسعار «مجموعات الدعم» بالمدارس

برازيل تضاعف الانتشار الأمني بعد حادث تعرض مقار السلطة لهجوم

بعد نجاحها في امتحان محو الأمية.. من هي السيدة زبيدة صاحبة الـ87 عامًا؟

المبعوث الأممي في اليمن: نشعر بالتشجيع لتكثيف الحديث حول الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب