الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 17-1-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

نقدم لكم أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 17-1-2023 والتي وردت في أمهات الكتب لإحياء الثلث الأخير من الليل والساعات الأولى من النهار لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب الجنة والمغفرة وتسهيل الأمور في الدنيا والآخرة وإصلاح الأبناء وتقريب الأرزاق البعيدة والبعد عن النار.

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 17-1-2023

ذكرت مجموعة الأدعية السابقة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح والتي تقال في الساعات الأولى من الفجر وساعات السحر للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لجلب المنافع المادية والمعنوية لنا ولكل المحيطين بنا في الدنيا والآخرة وإصلاح الحال لأمة الإسلام وإليكم أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 17-1-2023:

 

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اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع.. دعاء الفجر اليوم الإثنين 16 يناير 2023


اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة .. وأسألك العفو والعافية في ديني و دنياي.. وأهلي ومالي .. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي .. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن اغتال من تحتي.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور .. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الاخلاص .. وعلى دين نبينا محمد صل الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما .. وما كان من المشركين .. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته.

اللهم يا من يجود ويسمح ويعطى ويمنح و يعفو و يصفح يا من هو في جلاله عظيم و بعبادة رحيم وبمن عصاه حليم وبمن رجاه كريم يارب العالمين اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا و اعصمنا فيما بقى من أعمارنا.

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أدعية البخل والكسل وفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 16 يناير 2023

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اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع.. دعاء الفجر اليوم الإثنين 16 يناير 2023

اللهم يا عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض .. رب كل شيء ومليكه .. أشهد أن لا إله إلا أنت.. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه .. أن اقترف على نفسي السوء أو أجره إلى مسلم.

اللهم اهدني فيمن هديت .. و عافني فيمن عافيت.. و تولني فيمن توليت.. وبارك لي فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت.. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.

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