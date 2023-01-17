الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-1-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

يتابع حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-1-2023 الملايين من المواطنين وذلك لارتداء الملابس الملائمة لطبيعة الجو ودرجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية، والتي يتم إعلانها من خلال الهيئة القومية للأرصاد الجوية، حيث تلتقط مجموعة صور بواسطة الأقمار الصناعية تبين طبيعة الحالة الجوية والمناخ الفترة المقبلة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-1-2023

وكشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-1-2023، حيث يسود طقس بارد نهارا مع فرص سقوط أمطار غزيرة رعدية أحيانا وشديد البرودة ليلا في كافة محافظات الجمهورية فيما يسود طقس معتدل في محافظة القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، بينما يميل للدفء على جنوب سيناء وبارد على أغلب محافظات الجمهورية.

ويؤثر منخفض جوي متعمق بشكل كبير على حالة الطقس في المناطق الغربية مع دخول ساعات الليل مما ينتج عنه زيادة الأمطار لتكون من غزيرة إلى رعدية خلال فترة الليل على مطروح والسلوم وبعض المناطق من الصحراء الغربية.

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق السريعة المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود أمطار خفيفة وفقا لما تم رصده بواسطة الأقمار الصناعية من حركة الرياح المثيرة الرمال والأتربة على مناطق غرب البلاد على فترات متقطعة.


نشرة درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 19 الصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 18 الصغرى 11 درجة مئوية.

 

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 19 الصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 18 الصغرى 6 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 19 الصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 19 الصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 19 الصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 19 الصغرى 10 درجة مئوية.

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