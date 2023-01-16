برلسكوني يدعو للسعي من أجل انضمام روسيا للاتحاد الأوروبي

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، أن عدم التمكن من بناء أوروبا قوية بانضمام الاتحاد الروسي إلى التكتل الموحد، عار على الأوروبيين.

جاء ذلك خلال تقديم مرشحي حزبه لانتخابات مقاطعة لومبارديا (شمال) اليوم الاثنين.

وقال برلسكوني، الذي يتمتع بعلاقات صداقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إنه عار حقيقي، لكن لا يزال يتعين علينا العمل لتحقيقه في المستقبل، لأننا لا نستطيع التفكير في أن الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه الحال إبان الحرب الباردة".

وأضاف: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي لن يكون سهلاً ولن يستغرق وقتًا قصيرًا"، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

وتابع: "لقد حاولت إقناع بوتين بالانضمام إلى أوروبا ولم أنجح لأن هناك بعض الدول رفضت ذلك لأنها كانت تتخوف من فقدان ثقلها في أوروبا".

روسيا دولة أوروبية من جميع النواحي

وأردف: "روسيا دولة أوروبية من جميع النواحي، وكان من الممكن من خلال انضمامها إلى أوروبا وحلف شمال الأطلسي أن تشكل حماية قوية ضد نوايا الصين التوسعية. أنا آسف لأنني لم أنجح في هذا المسعى".

وكان برلسكوني، أكد في ديسمبر الماضي، أن السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتحقق بانتهاك القانون الدولي.

وأضاف في تصريحات لصحيفة صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية:" يقلقني السيناريو الحالي في أوكرانيا، والتهديدات التي تسمع من وقت لآخر بإمكانية استخدام الأسلحة النووية، بات تحقيق السلام، وإيجاد تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية أمرا ضروريا، لكن انتهاك القانون الدولي لن يسهم في ذلك، ولا يمكن تحقيق السلام لدق إسفين وتقسيم البلدان الغربية".

وسبق أن عرض برلسكوني في وقت سابق، وساطته والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لحل الأزمة الأوكرانية، وأكد على ضرورة التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوصل إلى تسوية سلمية.

وتعرض برلسكوني، لانتقادات واسعة في الوسط السياسي، لرفضه إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.