الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد فايز فرحات: الحوار الوطني سيعيد تعريف مفهوم السياسة في مصر

محمد فايز فرحات،
محمد فايز فرحات،

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني سيلعب دورا كبيرا في إعادة تعريف مفهوم السياسة في الدولة المصرية. 

وأضاف فايز فرحات خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أنه كان يوجد اختزال شديد لهذا المفهوم، لافتًا إلى أن مفهوم العمل السياسي لم يعد بالمفهوم التقليدي الذي كان متواجد في مراحل معينة، حيث تم اختزاله بطريقة خاطئة أضرت بعملية التطور في مصر. 

وأوضح أن الحوار الوطني سيخدم مفهوم السياسة من خلال ثلاث مسارات، لافتًا إلى أن المسار الأول المعنى المباشر للسياسة، وهي القضايا الخمسة الأساسية فيما يتعلق بالمحور السياسي، حيث أن كل قضية منهم ذات صلة مباشرة بالعمل السياسي؛ سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو فيما يتعلق بالأحزاب السياسية أو التمثيل أو المحليات. 

وأشار إلى أن الحوار الوطني عندما يأخذ دفعة بالتوافق ما بين كل أطراف الحوار الوطني حول ماهية العمل داخل هذه القضايا، فإنه في هذه الحالة سيكون قد خدم فكرة السياسة.

الحوار الوطنى

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