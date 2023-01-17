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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 17-1-2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يقدم لكم موقع «الدستور» الإلكتروني أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-1-2023 والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدت تراجعًا طفيفًا للأوقية في البورصة العالمية؛ نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في ما يقرب من تسعة أشهر مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-1-2023

تراجعت أسعار تداول المعدن النفيس بقيمة 50 جنيهًا بما يعادل 3.2 % في جلسة تعاملات منتصف الأسبوع المصرفي الجاري، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 51.6 دولار بنسبة 2.9%، حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 1790 جنيهًا، وهو من أكثر الأعيرة الذهبية تداول في مصر والدول العربية.

ووفقًا للأسعار الحالية، فإن أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية مازالت أعلى من الأسواق العالمية بنحو 238 جنيهًا، وهي ارتفاعات غير مبررة تحت أوهام العرض والطلب، حيث توقع الكثيرون تراجع أسعار التداول إلى الأسعار العالمية، وهو ما يفسر تراجع الأسعار بنحو 50 جنيهًا خلال جلسات الأمس على الرغم من ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية.

إليكم أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-1-2023 في محلات الصاغة المصرية:

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2045.75 جنيه.
الشراء 2022.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.
سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 1875.25 جنيه.
الشراء 1854.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 1790 جنيهًا.
الشراء 1770 جنيهًا.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1534.25 جنيه.
الشراء 1517.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1193.25 جنيه.
الشراء 1180 جنيهًا.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1022.75 جنيه.
الشراء 1011.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 767.25 جنيه.
الشراء 758.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

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سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 14320 جنيه.
الشراء 15635 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.
سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1915$.
الشراء 1913$.
بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

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