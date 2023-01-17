الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 17-1-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

استقرار نسبي في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 17-1-2023 داخل الأسواق المحلية للمستهلكين وذلك بسبب توافر أسعار الأعلاف الحيوانية للمربين والعاملين في صناعة الثروة الداجنة في مصر، بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج التي يتم استيراد معظمها من الخارج والتي تأثرت بزيادة أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 17-1-2023

زادت أسعار أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 17-1-2023 داخل الأسواق بقيمة 5 جنيهات للكيلو في المزارع والتي تزيد في محلات الطيور في كافة محافظات الجمهورية بقيمة تتراوح من 5 إلى 7 جنيهات للمستهلكين قيمة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين وهى كالتالى:-


سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين في المزارع 50 جنيها وتصل إلى المواطنين في الأسواق بقيمة من 54 إلى 55 جنيها للكيلو.

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سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع 40 جنيها وتصل إلى المواطنين في الأسواق بقيمة من 41 إلى 42 جنيها للكيلو.


سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع 60 جنيها وتصل إلى المواطنين في الأسواق بقيمة من 61 إلى 62 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ الرومي في المزارع 60 جنيها وتصل إلى المواطنين في الأسواق بقيمة من 65 إلى 66 جنيها للكيلو.


سجل سعر البط البلدي في المزارع 140 جنيها وتصل إلى المواطنين في الأسواق بقيمة من 150 إلى 155 جنيها للكيلو.

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سجل سعر كيلو البط المستورد في المزارع 60 جنيها وتصل إلى المواطنين في الأسواق بقيمة من 61 إلى 62 جنيها للكيلو.

 

سجل سعر كيلو الأوراك في الأسواق بقيمة من 65 إلى 66 جنيها للكيلو.


سجل سعر كيلو البانية في الأسواق من 130 إلى 135 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين


سجلت كرتونة البيض الأبيض في الأسواق 84 جنيها وتصل إلى المستهلكين 87 جنيها وسجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 87 جنيها وتصل للمستهلكين بنحو 90 جنيها وكرتونة البيض البلدي وصل سعره 95 جنيها وتصل إلى المواطنين ب 102 جنيه.

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وائل لطفي

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