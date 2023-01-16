الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المستشار محمود فوزي: دعوات الحوار الوطني في السنوات السابقة كانت أقرب إلى المؤتمرات

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني هي دعوة غير مسبوقة في الدولة المصرية الحديثة.

وأضاف فوزي خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، “أنه تم تشكيل مجلس الأمناء بما يراعي كل الأطراف السياسية، حيث تشكل مجلس الأمناء من 19 عضوا، وله منسق عام، ورئيس أمانة فنية، برئاستي وصحبة مجموعة من العاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب كأحد مؤسسات الدولة التي تحتضن الحوار الوطني وتسهل له الأساسيات اللازمة وتمارس هذا الدور بحياد كامل، دون التدخل في أي مناقشات”. 

وأوضح أن مجلس الأمناء يتكون من أطراف كثيرة، حيث يوجد اليمين واليسار والمؤيد والمعارض والليبرالي والديمقراطي، لافتا إلى أنه تم انعقاد 18 جلسة لمجلس الأمناء، معقبا: "قد نكون بدأنا مختلفين ومتحمسين في الجلسات الأولى".

وأكد أن دعوات الحوار الوطني في السنوات السابقة كانت أقرب إلى المؤتمرات.

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