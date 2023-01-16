الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أحدث ضبط.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 National Geographic

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

ننشر لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، حيث تصدرت محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك مع اهتمام عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي بمتابعة برامج القناة، حيث تقوم القناة بتقديم مجموعة من البرامج الثقافية المتنوعة في الكثير من المجالات.

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

هي قناة إماراتية تملكها شركة أبوظبي للأعلام بالشراكة مع شركة فوكس العالمية، وتقوم القناة بعرض الأفلام الوثائقية المتنوعة المدبلجة إلى اللغة العربية، وتم إطلاق القناة في شهر يوليو عام 2009، وتهتم القناة بعلوم الحياة الطبيعية والجغرافيا، فتقوم بعرض أفلام وثائقية عن الحياة البرية والغابات وأيضاً حوادث الطائرات وغيرها من الأفلام.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

ويمكنكم استقبال إشارة قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي النايل سات من خلال أحدث تردد، من خلال التردد التالي: 11411، ثم ضبط الاستقطاب علي أن يكون: أفقي، قم معدل الترميز علي أن يكون: 30000، ثم معامل تصحيح الخطأ كالآتي: 3/4.

تردد ثاني للقناة:

من خلال القمر الصناعي نايل سات، من خلال ضبط إشارة القناة علي التردد الجديد التالي: 11804، ثم معدل الترميز علي أن يكون: 27500، ثم الاستقطاب كالآتي: أفقي، ثم معامل تصحيح الخطأ علي الشكل التالي: 3/4.

تردد تالت للقناة:

ويمكنكم أيضاً مشاهدة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي: 11526، ثم ظبط الاستقطاب علي أن يكون: افقي، ثم معدل الترميز علي أن يكون: 27500، ثم معامل تصحيح الخطأ علي النحو التالي: 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

وتستطيع ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 مجانا وأتش دي

خطوة أولى: الضغط على زر القائمة الموجود  في الريموت كنترول.
خطوة ثانية: اختيار من قائمة الإعدادات التركيب.
خطوة ثالثة: اختيار تنزيل قناة جديدة.
خطوة رابعة: تحديد القمر الصناعي.
خطوة خامسة: إدخال تردد القناة.
خطوة سادسة: الضغط على زر «بحث».
خطوة سابعة: الضغط على زر «حفظ القناة».

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