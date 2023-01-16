رئيس المجلس الأوروبي: إنشاء صندوق ثروة سيادي سيستغرق بعض الوقت

أشار رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الإثنين، إلى أن إنشاء "صندوق ثروة سيادي يظل هدفا متوسط ​​وطويل الأمد".

وقال ميشيل، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم إلى جانب رئيس وزراء السويد، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، أولف كريسترسون، إن "الأمر سيستغرق بعض الوقت وليس مسألة يمكن حلها في غضون أيام أو أسابيع قليلة".

ورأى ميشيل أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضًا "النظر في القواعد الخاصة بالمساعدات الوطنية، لجعلها أكثر مرونة وأيضا تقليص القيود على الدول الأعضاء في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "ثم هناك حاجة إلى التضامن بين الدول الأعضاء، كون أنه ليس لدى الجميع نفس الموارد المالية".

ولفت، في هذا الصدد إلى آلية صندوق الضمان الأوروبي (Sure mechanism) التي تمت الموافقة عليها في بداية وباء كوفيد -19 ونصت على قروض للدول الأعضاء تمّ تمويلها من الأسواق.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت في 12 ديسمبر الماضي، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مراجعة ميزانيته والنظر في إطلاق صندوق جديد لاستثمارات الطاقة الإضافية الرئيسية اللازمة لفطم الدول عن الغاز الروسي.

وأضافت فون دير لاين، وفقً وكالة رويترز، أن "السؤال هو ما إذا كانت ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تزال مناسبة للغرض، وإلقاء نظرة جديدة من خلال مراجعة منتصف المدة للميزانية سيفتح الباب لإنشاء صندوق سيادي".