الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب الإسماعيلية يطالب بإنشاء مستشفى للأطفال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، اليوم، بطلب لوزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يطالب فيه بالموافقة على إنشاء مستشفى للأطفال بمحافظة الإسماعيلية تتبع مستشفيات جامعة قناة السويس والتنفيذ في أسرع وقت ممكن، للقضاء على قوائم الانتظار وتحقيق حلم أهالي الأطفال المرضى ليس بمحافظة الإسماعيلية فقط ولكن بمحافظات القناة وسيناء.

وأكد دياب أن هذا الطلب يعد ضرورة ملحة لأهالي الأطفال المرضى لحصول أطفالهم على الخدمات الصحية المميزة بمكان قريب من محل إقامتهم بدلا من الاضطرار للسفر الى محافظات أخرى تبعد مئات الكيلومترات، ولتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة وسعياً لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

 

في سياق متصل أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، استمرار الحملات على المنشآت الغذائية، وذلك لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، حيث شن مكتب الأغذية بإدارة التل الكبير الصحية عدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه خلال الحملات على الأسواق والمحلات التجارية تم المرور على 12 منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات، أسفرت عن إعدام 10 كيلو من السلع منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتحرير 7 محاضر جنحة صحية منها 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لعدم نظافة المنشأة.

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