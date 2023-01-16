القبض على 5 متهمين بقتل شابين أعلى جبل الصف

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض علي 5 متهمين بقتل شابين أعلي جبل الصف.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الصف من غرفة النجدة، يفيد بالعثور علي جثة شابين أعلي الجبل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شابين مصابين بطلق ناري.

وباجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين بسبب الثأر، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.