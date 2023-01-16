مقتل الإرهابى «أبوحمزة» فى اشتباكات شمال غرب سوريا

قُتل إرهابي فرنسي خلال اشتباكات ضد قوات النظام في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين.

وأكد المرصد مقتل "الإرهابي الفرنسي أبوحمزة خلال اشتباكات الأحد ضد قوات النظام على إحدى جبهات جبل الزاوية" في ريف إدلب الجنوبي، ودُفن الإثنين في المنطقة ذاتها، وفق المرصد.

وينضوي أبوحمزة في "فرقة الغرباء"، فصيل يضم مقاتلين فرنسيين ويقوده الجهادي الفرنسي السنغالي عمر ديابي الملقب بعمر أومسين والمتهم بتجنيد عدد كبير من الفرنسيين للقتال إلى سوريا، حسب فرانس برس.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومحيطها. وتتواجد في المنطقة فصائل مقاتلة ومجموعات متشددة أقل نفوذاً بينها "فرقة الغرباء".

كان ديابي يعمل في مطعم في نيس في جنوب شرق فرنسا قبل أن ينتقل إلى سوريا العام 2013، حيث قاد كتيبة جهادية تضم شبانا فرنسيين غالبيتهم من منطقة نيس.

وأنتج ديابي أشرطة فيديو دعائية وفي سبتمبر 2016 اعتبرته الولايات المتحدة "إرهابيا دوليا". وقد احتجزته هيئة تحرير الشام لمدة عام ونصف منذ أغسطس 2020.