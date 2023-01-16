وسط انتقادات بشأن أوكرانيا.. أسباب استقالة وزيرة الدفاع الألمانية وأبرز المرشحين

استقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، الإثنين، من حكومة المستشار أولاف شولتس في ذروة شكوك متزايدة بشأن قدرتها على إنعاش القوات المسلحة الألمانية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وجه قرارها ضربة لشولتس في وقت تتعرض فيه ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لكييف، وتم التشكيك في القدرات الدفاعية الألمانية بعد أن خرجت عدة دبابات مشاة من طراز بوما من الخدمة خلال تدريبات عسكرية حديثة.

وزير الدفاع الأمريكي في برلين

أضاف التقرير: فقد يتزايد الضغط أيضًا لإيجاد خليفة للمنصب، لأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من المتوقع أن يصل إلى برلين، يوم الخميس وسيحضر مؤتمرًا يوم الجمعة في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين، في ولاية راينلاند بالاتينات، لمناقشة المزيد من الدعم لـ أوكرانيا، بما في ذلك إرسال دبابات قتالية ألمانية الصنع.

وقال متحدث باسم الحكومة الائتلافية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) إن لامبرخت طلبت من شولتس إقالتها، كما هو مطلوب رسميًا، وقد وافق.

خلال زيارة لشركة Hensoldt لتصنيع الأسلحة، شكر شولتس لامبريخت على خدمتها وقال إنه سيتصرف بسرعة ليحل محلها.

أبرز المرشحين المنصب

من بين المرشحين الذين ناقشتهم وسائل الإعلام الألمانية المفوضة البرلمانية للقوات المسلحة إيفا هوجل، ووزير الدفاع الأصغر سيمتجي مولر، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبيل، ووزير العمل هوبرتوس هيل.

وألقى النقاد باللوم على لامبرخت لفشلها في إعادة تطوير القوات المسلحة الألمانية، المعروفة باسم البوندسفير، إلى الشكل بسرعة، على الرغم من الموافقة على صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو (108.11 مليار دولار) لهذا الغرض بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وتعرضت لامبرخت مؤخرًا لانتقادات من قبل وسائل الإعلام وشخصيات معارضة لنشرها رسالة بمناسبة العام الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي شكرت فيها الجنود والنساء ، لكنها كافحت من أجل أن تُسمع في الخلفية من الألعاب النارية وخلطت على ما يبدو الحرب في أوكرانيا مع لقاءات شخصية ممتعة.